Un sofer a evitat in ultimul moment un accident, miercuri, 16 martie, pe strada Traian Vuia, dupa ce firele de troleu au facut scurtcircuit si au cazut pe sosea.Firele au cazut in fata unei masini , iar soferul a avut inspiratie pentru a evita un accident. Acesta a tras puternic de volan spre stanga, intrand in fata unei dube. Din fericire nu s-a produs un accident. Incidentul s-a produs in ... citeste toata stirea