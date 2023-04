Accident teribil in Cluj. O femeie a fost lovita de un TIR in timp ce se grabea sa prinda tramvaiul.Accidentul s-a produs pe strada Oasului, din Cluj. Femeia, in varsta de 86 de ani, a inceput sa fuga spre tramvai exact in momentul in care vatmanul inchidea usile. In acelasi moment s-a pus in miscare si TIR-ul, condus de un cetatean moldovean in varsta de 47 de ani.Femeia a trecut fix prin "unghiul mort" al TIR-ului, astfel ca soferul nu avea cum s-o observe. Din fericire, femeia nu a fost ... citeste toata stirea