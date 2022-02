Momentul infiorator in care un barbat e spulberat de o masina, surprins de camerele de supraveghere VIDEO

Un barbat a decedat dupa ce a fost lovit, miercuri, de o masina, in timp ce traversa strada. Accidentul a avut loc pe o strada din Cluj si a fost surprins de camerele de supraveghere din zona. Un barbat de 73 de ani a fost lovit de o masina, miercuri, 16 februarie, pe strada Fabricii din Cluj. Septuagenarul se angajase in traversarea unei strazi si a fost lovit in plin de o masina. Putin mai tarziu, barbatul a decedat din cauza ranilor suferite."Politistii din cadrul Politiei municipiului ... citeste toata stirea