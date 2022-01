Monica Olariu, mamica din Cluj care a creat marsupiul ajustabil pentru bebelusi. Produsul ei inovator este vandut si apreciat in toata lumea

O tanara mamica din Cluj-Napoca a construit o afacere de milioane si isi vinde produsele in toata lumea. Clujeanca a creat marsupiul ajustabil pentru purtat bebelusii, produs care este brevetat la nivel european. Recunoasterea, dar si numeroasele premii internationale nu au intarziat sa apara.Monica Olariu este consultant certificat in babywearing si a absolvit cursurilor School of Babywearing din Marea Britanie si Die Trageschule din Germania.Pana sa aiba propria afacere, Monica Olariu a ... citeste toata stirea