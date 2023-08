Echipa Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) a participat, in perioada 06-12 august 2023, la competitia Formula Student Czech, care a avut loc pe Autodromul Most din Republica Ceha.Pentru a doua oara prezenta in cadrul unei competitii oficiale de Formula Student, UTCN ramane singura universitate din Romania reprezentata in cadrul acestei competitii internationale la sectiunea de vehicul cu propulsie electrica."Sunt mandru de evolutia echipei de Formula Student a UTCN, care creeaza ... citeste toata stirea