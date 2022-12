Mosul aduce un PUG nou in Floresti! Pivariu pune punct constructiilor haotice. Apar blocuri mici. Adio cu cele dintre case!!!

Comuna Floresti are PUG, acesta urmand sa fie votat, dar a fost finalizat si propune unele initiative care isi propun sa opreasca urbanizarea comunei.PUG-ul comunei Floresti are rolul de a reglementa in mod strict principiile dupa care se va dezvolta comunitatea din punct de vedere urbanistic.Ansamblurile de blocuri vor avea spatii verzi, cai de acces auto si pietonale, fara de care nu vor fi autorizate. De asemenea, vor fi delimitate clar zonele de case de cele de blocuri.Expertii care au ... citeste toata stirea