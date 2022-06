Motivele din spatele vizitei neasteptate a lui Emmanuel Macron la Bucuresti. "Romania a facut bine ca a spus *Nu*"

Presedintele Macron vine marti, 14 iunie, in Romania pentru a discuta cu omologul sau roman, Klaus Iohannis, despre reforma Uniunii Europene propusa de Paris, dar care nu e pe placul Bucurestiului. Analistul Stefan Popescu explica si care sunt interesele Frantei in zona Marii Negre si a vorbit despre rezultatele algerilor din Franta, de duminica, 12 iunie. Cunoscut analist de politica externa, Stefan Popescu este doctor in istoria relatiilor internationale contemporane al Universitatii Paris 1 ... citeste toata stirea