Motivul ciudat pentru care tramvaiele din Cluj-Napoca circula cu o viteza maxima mai mica decat in anii '70

In lume, tramvaiele electrice ruleaza uzual cu 50-60 de kilometri/ora de mai mult de jumatate de secol. In Cluj-Napoca, s-a limitat, recent, aceasta viteza la 32 de kilometri pe ora. Compania de Transport Public sustine ca motivul are de a face cu siguranta circulatiei. Tudor Macicasan, specialist in mobilitate urbana, sustine ca noile tramvaie Astra din Cluj au fost limitate la 32 km/h, desi caietul de sarcini cerea tramvaie limitate la 50 km/h."In contextul unui sistem de tramvaie cu 30% mai ... citeste toata stirea