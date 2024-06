Motociclist accidentat pe o strada din Cluj-Napoca! Medicii au intervenit de urgenta/ Este al doilea motociclist ranit in Cluj in doar doua zile- FOTO

Accident in Cluj: Un motociclist lovit pe strada Traian Vuia din Cluj-NapocaUn accident rutier in care a fost implicat un motociclist s-a petrecut in Cluj, 21 iunie, in jurul orei 17:00. Accidentul rutier a avut loc pe strada Traian Vuia la intersectia cu strada Orastiei, din Cluj-Napoca.Echipajele medicale au intervenit rapid pentru a acorda primul ajutor motociclistului ranit, care a fost transportat de urgenta la spital pentru ingrijiri suplimentare.Acesta este al doilea accident rutier ... citește toată știrea