Un motociclist s-a ales cu amenda de peste 1000 de lei si dosar penal in urma incalcarii a mai multor reguli de conduita si circulatie, pe unul din cele mai circulate bulevarde din Cluj-Napoca.Duminica, 18 iunie, in jurul orei 18:15, pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, politistii sectiei nr. 2 Cluj-Napoca au depistat un conducator auto care circula pe banda destinata mijloacelor de transport in comun.In urma verificarii, politistii au descoperit ca motociclistul nu avea dreptul de a conduce ... citeste toata stirea