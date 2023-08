O femeie a fost ranita marti dimineata in urma unui accident de circulatie produs pe strada Motilor, dintre un autoturism si o motocicleta.Din primele cercetari efectuate a rezultat ca un barbat de 53 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa cu un autoturism in directia Calea Manastur, ar fi efectuat un viraj la stanga, inspre strada Iuliu Hatieganu, intrand in coliziune cu o motocicleta condusa inspre centrul municipiului, de o femeie de 36 de ani. A rezultat ranirea si transportarea la ... citeste toata stirea