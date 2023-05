Un motociclist a intrat intr-un autoturism pe strada Campina, din Cluj-Napoca. Accidentul s-a produs sambata, 20 mai, in jurul orei 13.00.Salvatorii au gasit conducatorul motocicletei intins pe carosabil, cu multiple traumatisme, in stare de constienta si cooperant.Barbatul a primit primul ajutor calificat de la echipajul SMURD si a fost transportat la spital.Se pare ca soferul i-a taiat calea motociclistului, care a intrat direct in masina. Impactul a fost deosebit de violent, dupa cum se ... citeste toata stirea