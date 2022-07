Movie Nights revine din acest weekend la Iulius Mall Cluj! Povestea surorilor Williams, primul film care va rula pe marele ecran

Pasiunea pentru cinematografie, momente de liniste petrecute in parc, sub cerul instelat, placerea de a sta impreuna cu prietenii ne readuc impreuna in Iulius Parc. Movie Nights revine din acest weekend la Iulius Mall Cluj, iar debutul nu poate fi decat cu un film care impresioneaza din toate punctele de vedere. Vino sa vezi povestea surorilor Venus si Serena Williams!Pe locuri, fiti gata, actiune! Vineri, 1 iulie 2022, de la ora 21:30, redeschidem ecranul urias din Iulius Parc, ne asezam pe ... citeste toata stirea