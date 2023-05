Postul de arhitect sef al municipiului Aiud din judetul Alba a fost ocupat dupa sapte ani in care s-au organizat nu mai putin de 15 concursuri. A fost ocupat de o tanara arhitecta din Cluj-Napoca, care a depus ieri juramantul.Din 2016, Primaria Municipiului Aiud organizeaza concursuri pentru ocuparea functiei de arhitect sef al orasului, arata economedia.ro. Dupa al 15-lea concurs, postul a fost ocupat in sfarsit de catre Romana Donca, o tanara arhitecta care locuieste in Floresti si care, ... citeste toata stirea