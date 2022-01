Municipiul Campia Turzii va avea trei noi strazi incepand din acest an. Aceste strazi vor fi amplasate in cartierul Sarat si vor purta numele unor fosti mari politicieni romani. Liberalii Ion I. C. Bratianu ( om politic, care a jucat un rol important in Marea Unire din 1918, Presedinte PNL) si I. G. Duca ( Prim ministru in 1933 si ministru la mai multe ministere intre anii 1914 - 1928). Despre Corneliu Coposu se poate ... citeste toata stirea