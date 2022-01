Municipiul Cluj-Napoca a depasit rata de incidenta COVID de 5 la mie / Cum stau alte orase din tara

Cluj-Napoca a ajuns la rata de incidenta COVID de 5,02 cazuri la mie in 14 zile, in timp ce municipiul Brasov are rata de infectare 3,29 la mie, iar Oradea - 3,2, potrivit datelor furnizate luni de Grupul de Comunicare Strategica.In Cluj-Napoca, incidenta a crescut cu 1 punct in numai o zi.In total, 21 de municipii si orase au rata de incidenta peste 3 la mie. De asemenea, 126 de comune au depasit acest prag, fata de 84 in urma cu o zi.Pragul de 3 la mie este cel de la care, potrivit ... citeste toata stirea