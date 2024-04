Muscatura de capusa, o urgenta? Cand este periculoasa muscatura de capusa si cum trebuie sa procedezi cand patesti asta

O singura vizita la sectia de infectioase sau la serviciul de urgenta este suficienta pentru a constientiza numarul crescand al persoanelor muscate de capuse. Chiar si medicii spun ca incidenta a crescut in ultimii ani si ca aceste insecte apar si in locuri mai putin obisnuite. Totusi, muscatura de capusa este o urgenta? Raspunsul este "nu". Capusa poate fi extrasa acasa, eventual cu o vizita la medicul de familie in zilele urmatoare pentru a examina locul unde a fost si pentru a administra ... citește toată știrea