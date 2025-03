Mutarea in comunele de langa Cluj, un blestem sau o binecuvantare? Regretele celor ce au facut acest pas: "Daca veniti la scoala in oras, va fi dezastru"

Tot mai multe familii din Cluj-Napoca se gandesc sa se mute in localitatile limitrofe, in cautarea unui trai mai linistit si a unui spatiu mai generos. Insa, aceasta tranzitie nu vine numai cu parti pozitive.O mamica a lansat o intrebare pe un grup de parinti, cerand pareri despre mutarea din Cluj-Napoca in localitatea Suceagu, comuna Baciu."Vin la voi cu rugamintea de a-mi oferi cateva pareri sincere/sfaturi. Luam in considerare mutarea din Cluj-Napoca in Suceagu. Esinand cont de faptul ca ... citește toată știrea