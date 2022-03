Mutu si Tecau, meciuri de retragere la Cluj

Pregatiri pentru meciul de retragere al lui Adrian Mutu, organizat la Cluj, biletele se pun in vanzare peste cateva zile; meciul are loc in cadrul editiei din acest an a Sports Festival, amanata de anul trecut din cauza pandemiei, unde e organizat si meciul de retragere al lui Horia Tecau.Golgheterul all-time al Romaniei, alaturi de Gheorghe Hagi, si unul dintre cei mai buni fotbalisti din istoria echipei nationale, Adrian Mutu, isi organizeaza meciul de retragere la Cluj, duminica 12 iunie, ... citeste toata stirea