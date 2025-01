Muzeele din Cluj, tot mai apreciate de turisti! Cati vizitatorii din toate colturile lumii le-au trecut pragul in 2024

Muzeele din Cluj au fost vizitate de un numar semnificativ de clujeni si turisti di toata lumea, in 2024.Muzeul Etnografic al Transilvaniei a fost printre cele mai populare muzee, acestuia trecandu-i pragul nu mai putin de 102.677 de vizitatori in anul anterior. Dintre acestia, 72.115 au fost atrasi de sectia in aer liber a muzeului, respectiv Parcul Etnografic National "Romulus Vuia" din Hoia, restul de 30.562 fiind interesati de exponatele si evenimentele gazduite la sediul central al ... citește toată știrea