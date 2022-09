Muzeu multimedia inedit la Castelul Banffy din Bontida unde are loc Festivalul Electric Castle. Se va deschide in noiembrie iar vizitatorii vor parcurge partea interactiva a expozitiei cu ajutorul unei tablete pe o vor primi la intrare

"Castelul Banffy de la Bontida, unul dintre cele mai semnificative ansambluri arhitecturale din Transilvania, este concesionat din 2008, pe 49 de ani, de catre Fundatia Transylvania Trust de la Banffy Katalin, fiica lui Banffy Miklos, contesa traieste in Maroc (anul acesta contesa a implinit 98 de ani, potrivit fundatiei).In cadrul contractului concesional, Fundatia si-a asumat sa reabiliteze castelul si sa infiinteze in cladiri un centru cultural si de specializare. In 2000, castelul a fost ... citeste toata stirea