Muzeul Cartii si Exilului Romanesc marcheaza implinirea a 111 ani de la nasterea lui Dumitru Milcoveanu, muzician care se regaseste in colectiile muzeului, fost absolvent de Conservator si profesor de muzica la Cluj.Dumitru Milcoveanu, compozitor, pianist, profesor, s-a nascut in 3 ianuarie 1914, in comuna Buzoiesti din judetul Arges. A absolvit Liceul "Bratianu" in anul 1932, Academia de Inalte Studii Comerciale si Industriale din Cluj in anul 1948, studiind in paralel si muzica. In anul ... citește toată știrea