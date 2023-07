Muzeul Papusilor revine in centrul Clujului, ca in fiecare vara, o expozitie cu papusi si decoruri din spectacolele de teatru de papusi de la "Puck".E a 17-a editie a Muzeului Papusilor si e gazduita, ca de obicei, de Muzeul de Arta din Cluj-Napoca. Papusile si decorurile care au conturat patru dintre cele mai recente spectacole ale Teatrului de Papusi "Puck" din Cluj-Napoca pot fi vazute de aproape in sala de expozitii temporare din stanga intrarii in muzeu, din 19 iulie pana in 6 august. ... citeste toata stirea