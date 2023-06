Iubitul actor Florin Piersic a urcat pe scena la Zilele Clujului, in fata a sute de oameni, si a tinut un spectacol caracteristic lui, in care a vorbit cu publicul si a depanat amintiri.La un moment dat, prin fata scenei a trecut un barbat aflat in stare de ebrietate i-a intrerupt discursul cerandu-i bani. Piersic a avut prezenta de spirit si a glumit, cu toate ca era in mijlocul spectacolului. Cu mult umor, Florin Piersic l-a trimis apoi la plimbare pe cersetorul baut, starnind hohote de ras ... citeste toata stirea