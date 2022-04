N-au reusit sa lamureasca proiectantii cum este bine sa faci un manej intr-o comuna de langa Cluj. Oficial CJ: Dupa ce il aprobam vor veni vecinii sa il desfiintam deoarece ii deranjeaza mirosul

Dupa discutii aprinse in alte sedinte ale Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean (CJ) Cluj, proiectul unui complex cu opt case de vacanta si un manej pentru 5 cai dorit de un beneficiar privat in satul Valcele din comuna Feleacu, a fost aprobat asa cum a fost propus de proiectantii de la Prodoland Studio si de arhitectii Adrian Faur si Stefan Marina. Specialistii din comisie recomandasera o alta pozitionare pe teren a viitoarelor constructii, in asa fel incat manejul sa fie facut ... citeste toata stirea