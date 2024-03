Narcisele si lalelele au inflorit la Gradina Botanica din Cluj-Napoca! Vizitatorii pot sa admire si magnoliile superbe - FOTO

Primavara si-a intrat cu adevarat in drepturi la Gradina Botanica din Cluj-Napoca.Vizitatorii pot admira narcisele, lalelele si magnoliile superbe, in acest weekend.,,Cu siguranta ati primit vestea ca narcisele au inflorit, iar lalelele timpurii sunt si ele in floare, incluzand cateva specii botanice remarcabile.Va asteptam sa incepeti vizita cu o plimbare printre magnoliile albe, pregatite acum sa va incante la apogeul infloririi.", transmit reprezentantii ... citește toată știrea