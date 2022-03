NATO si-a trimis trupe de elita in Romania. Ce militari au venit in tara pe fondul crizei din Ucraina

Pe fondul unei Rusii tot mai agresive in Ucraina, responsabilii aliati cresc ritmul de desfasurare in Romania a Fortei de Raspuns NATO. Si este vorba numai de militari de elita.Concret, in prima faza, Franta a trimis un detasament de 250 de militari din al 27-lea Batalion de Vanatori de Munte (BCA) din Annecy. Aceasta misiune vizeaza "sa asigure o solidaritate strategica tarilor Aliantei Nord-Atlantice", a declarat seful corpului acestei unitati de infanterie de munte, colonelul Vincent ... citeste toata stirea