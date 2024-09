,,Ne blocheaza accesul in curte". Un clujean si-a ,,trantit" masina pe podul din fata unei case din Floresti

Locurile de parcare din Cluj-Napoca si anumite zone din jur sunt limitate. Unii soferi isi creeaza singuri un loc unde sa isi lase masina, in cazul in care acestia nu gasesc alta varianta.O astfel de intamplare a avut loc astazi, 26 septembrie, in jurul orei 11:30, cand locuitorii de pe strada Aveam Iancu, din Floresti, au realizat ca nu pot intra in curte, din cauza unei masini parcate chiar pe podul ... citește toată știrea