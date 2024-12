,,Ne simtim ca in Kosovo". Un cartier din Cluj este exasperat de tinerii care bubuie toata noaptea petarde

In foarte multe zone din Cluj-Napoca sunetul petardelor care explodeaza a devenit o normalitate in aceste zile. Tinerii care gasesc distractie in astfel de activitati dau batai de cap constante locuitorilor.Dupa ce in cartiere precum Marasti si Intre Lacuri oamenii s-au plans constant de zgomotul produs, a venit randul unui clujean care locuieste in Gruia sa se planga de aceasta neplacere.Acesta spune ca zgomotul se aude constant dupa ora 23:00, continuand chiar si la ora 1 noaptea. In ... citește toată știrea