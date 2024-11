Nebunia pe piata imobiliara din Cluj continua! Apartament de 45 mp, la pret de vila: "Sa fie de urgenta internat la nebuni"

Nebunia pe piata imobiliara din Cluj continua, avand in vedere ca aproape in fiecare zi apar oferte de "Dubai" pentru "ruine" ascunse in orasul de cinci stele.De curand, un clujean a ramas socat de faptul ca pentru un simplu apartament de doua camere, semidecomandat, situat in cartierul Grigorescu, este nevoit sa scoata din buzunare aproape 200.000 de euro, un pret exorbitant pentru un imobil de doar 45 mp."Ma frec la ochi si citesc: 45 mp. Nu, nu e in bloc nou, e in Grigorescu, probabil in ... citește toată știrea