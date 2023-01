Nelutu Varga si Vasile Dancu prezenti la deschiderea restaurantului lui Avram Gal - Transylvania Steak House din Cluj

Avram Gal: Am placerea sa va anunt ca a avut loc inaugurarea restaurantului Transylvania Steak House din Cluj.Acesta a devenit pentru mine un proiect de suflet, nefiind doar o investitie oarecare. Prin standardele de calitate si atentia la detalii pe care le-am promovat aici cred ca vom reusi sa devenim un obiectiv de referinta nu doar in Cluj, ci si in Romania. Atmosfera la deschidere a fost extraordinara, iar primii "clienti" care ne-au trecut pragul ne-au rasplatit cu un feedback de ... citeste toata stirea