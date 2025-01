Nepasare in traficul din Cluj! Un sofer nu a respectat indicatoarele rutiere si culoarea semaforului: ,,Nu judecam dupa numarul de inmatriculare" - VIDEO

Multi soferi prefera sa incalce regulile de circulatie din Cluj-Napoca sau zonele inconjuratoare pentru a castiga cateva minute in plus sau pentru a incerca sa pacaleasca traficul.Un astfel de moment a avut loc atunci cand, un sofer cu numere de Alba, a decis ca semaforul care arata culoarea rosie si cei doi indicatori care il ,,obliga" sa circule inspre stanga nu sunt indeajuns pentru a-l opri din a merge la dreapta.Camera de bord a unui participant la trafic a surprins momentul in care ... citește toată știrea