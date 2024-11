Nerabdator in trafic! Un sofer din Bucuresti, surprins ruland pe banda destinata autobuzelor din Cluj: ,E smecher miticul"

Un sofer din Bucuresti aflat in vizita la Cluj a fost filmat in timp ce conducea pe banda dedicata autovehiculelor de transport in comun, de parca ar fi fost la volanul unui autobuz.Incidentul a atras atentia unui alt participant la trafic, care a surprins intreaga scena si a comentat ca "turistul nu are rabdare sa stea in coloana, la fel ca restul"."Domnul de Bucuresti se crede sofer de autobuz nu are rabdare sa stea in coloana.....!!!!!", a scris participantul in trafic care a imortalizat ... citește toată știrea