Neregula sesizata tot mai des de politistii rutieri. Soferii pot fi amendati cu aproape 3.000 de lei daca fac acest lucru

Amenzile au crescut foarte mult, iar anumite abateri la Codul Rutier va pot face o gaura destul de mare in buget.De pilda, conducatorii auto pot sa cada usor in capcana de a dori sa aduca niste "imbunatatiri" interzise autoturismelor proprii. Oricine poate sa-si cumpere de pe internet un set de lumini speciale rosii si albastre. Daca la acestea se adauga si o sirena, masinile cu astfel de "dotari extra" ar putea induce in eroare alti soferi aflati in trafic. Acestia ar putea crede ca masina ... citeste toata stirea