Nervi intinsi la maxim pentru parintii clujeni cu copii la Onisifor Ghibu! Micutii din clasele primare trimisi in alt cartier, parcarea ocupata de camioane

Sursa: Stiri de Cluj
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 16:48
Un parinte al unui elev din clasa I de la Scoala "Onisifor Ghibu" din Cluj-Napoca a transmis o sesizare autoritasilor locale, exprimandu-si nemultumirea fata de modul in care sunt tratati elevii claselor 1-4 dar si familiile acestora. Situatia devine din ce in ce mai tensionata de la inceputul anului scolar, atunci cand s-au adunat mai multe probleme legate de organizare si logistica
Nemultumiri la inceput de an scolar la Scoala "Onisifor Ghibu": Locuri de parcare lipsa si camioane de la circ ...citește toată știrea

