Nesimtire de Cluj! Un sofer a intrat pe contrasens cu toate ca a primit flash-uri drept avertisment: ,,O noua tactica" - VIDEO

Nesimtirea in traficul din Cluj-Napoca continua sa fie vizibila in fiecare zi. Soferii nu mai tin cont de regulile de circulatie, iar pentru a salva putin timp, decid ca pot circula dupa propria lege.Un astfel de eveniment a fost surprins pe strada Andrei Muresanu, in aceasta dimineata, in jurul orei 07:40, atunci cand un sofer a decis sa intre pe contrasens. Participantul la trafic care se afla in spatele masinii a incercat sa il avertizeze, dand mai multe flash-uri. Cu toate acestea, soferul ... citește toată știrea