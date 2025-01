,,Nesimtire incredibila"- Un sofer si-a lasat Mercedesul pe DOUA locuri destinate persoanelor cu dizabilitati, la un supermarket din Cluj - FOTO

Un sofer din Cluj s-a crezut mai destept ca toti si a decis sa-si lase bolidul pe doua locuri destinate persoanelor cu dizabilitati.Intamplarea a avut loc la magazinul LIDL din cartierul clujean Buna Ziua, soferul reusind sa ocupe doua locuri dintr-un foc.,,Sa spunem o rugaciune pentru acest suflet in suferinta. Are handicap cat pentru doua locuri de parcare.Acest LIDL are doar aceste doua locuri de parcare, ce face un om care chiar are nevoie de el? Avem din pacate printre noi niste oameni ... citește toată știrea