Nesimtire pe patru roti langa Cluj Arena! Un sofer a blocat iesirea din parcarea subterana: "Trebuie sa-si faca si reclama"

Nervi si claxoane, langa Cluj Arena, dupa ce un sofer a decis sa parcheze dupa bunul sau plac.De curand, "maestrul parcarilor" a blocat iesirea din parcarea subterana de la Cluj Arena, creand astfel un adevarat haos pentru ceilalti soferi care incercau sa iasa."Reamintim conducatorilor de utilaje ca este obligatorie "priponirea calului pe durata stationarii." In plus, "caruta" nu trebuie sa obstructioneze iesirea din parcarile subterane. In fiecare sambata, piata volanta de langa Cluj Arena ... citește toată știrea