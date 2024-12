Nesimtirea e la ea acasa la Cluj! Gunoi si mizerie aruncate fara pic de jena pe Somesul Mic, in Floresti: ,,De nedescris" - FOTO

Importanta unui mediu curat este incontestabila. Din nefericire, unii oameni nu inteleg sau nu vor sa priceapa acest aspect, continuand sa arunce o gramada de mizerii in anumite zone ale Clujului.In acest caz intra si Canalul Somesul Mic, in Floresti, in zona strazilor Tineretului si Lacului. Un cititor Stiri de Cluj a semnalat problema grava si a trimis mai multe fotografii cu starea in care se afla acesta.Sute de gunoaie, incepand de la jucarii ... citește toată știrea