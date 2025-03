Nici in cimitire nu mai e liniste! Un sofer din Cluj s-a plimbat cu masina printre morminte si a distrus un monument funerar: "Au zis ca ei nu au ce face"

Un clujean este revoltat, dupa ce un sofer a intrat cu masina in cimitir din Cluj-Napoca si a provocat daune serioase unui monument funerar ce apartine familiei sale.Intr-o sesizare adresata Primariei Cluj-Napoca, barbatul a raportat cum vehiculul a intrat printre morminte, iar intr-un moment de neatentie l-a distrus pe cel detinut de familia sa.El a mentionat ca in momentul in care le-a cerut socoteala celor care administreaza cimitirul a fost ignorat si redirectionat ... citește toată știrea