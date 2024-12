Nici o neregula depistata la firmele de plasare a fortei de munca in strainatate, intr-un control al ITM

Nici o neregula depistata la firmele de plasare a fortei de munca in strainatate, intr-un control al Inspectoratului Teritorial de Munca.In campanie ITM Cluj a efectuat controale la un numar de 15 agenti de plasare a fortei de munca in strainatate, din judetul Cluj si nu au fost constatate incalcari ale legislatiei privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, dupa cum informeaza institutia. Controlul a avut loc intre 27 si 29 noiembrie, in cadrul unei campanii organizate ... citește toată știrea