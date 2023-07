Nicio nota de zece la Bacalaureat in Cluj in acest an. Cea mai mare medie, 9.96, au obtinut-o doi elevi clujeni, de la Liceul Teoretic "Avram Iancu" si Colegiul National "Emil Racovita" din Cluj-Napoca.Clujul nu este singurul judet din nord-vestul tarii care nu se poate lauda cu note de zece, o situatie similara este si in Satu Mare.Ministerul Educatiei a publicat astazi, 3 iulie, ora 11:00, pe site-ul dedicat, rezultatele obtinute de absolventii studiilor liceale care au sustinut probele ... citeste toata stirea