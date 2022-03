Nicolae Ciuca: "Virusul nu a fost eradicat". Premierul s-a prezentat cu masca de protectie in sedinta de Guvern, dupa ridicarea starii de alerta

In prima sedinta de Guvern dupa ridicarea restrictiilor, Premierul Nicolae Ciuca a atras atentia asupra respectarii recomandarilor Ministerului Sanatatii, intrucat virusul nu a fost eradicat. Acesta a multumit tuturor celor implicati in lupta cu COVID-19, dupa aproape doi ani de stare de alerta.Premierul Nicloae Ciuca a multumit miercuri, 9 martie, in prima zi fara stare de alerta dupa doi ani, tuturor celor care au fost implicati in lupta contra virusului Sars-Cov-2. "Doresc sa exprim ... citeste toata stirea