Nimic nu salveaza clujenii de soferii "smecheri": stalpisorii de pe trotuare ii opresc doar pe "fraieri"

Persoanele cu carucioare se confrunta in mod constant cu diverse obstacole de fiecare data cand ies din casa, dar una dintre cele mai des intalnite probleme sunt masinile care ocupa trotuarul. Un clujean vrea sa faca ceva in legatura cu acesti soferi "smecheri", dar chiar daca nu poate rezolva situatia in intreg orasul, macar pe strada sa doreste sa aduca o schimbare.Cetateanul a ajuns in situatia in care in mod constant trebuie sa coboare cu caruciorul in mijlocul drumului pentru a trece de ... citește toată știrea