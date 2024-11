Ninge in Cluj! Peisaj de basm surprins aproape de aeroport

Soferii din trafic au fost "surprinsi" astazi, 18 noiembrie, de o iarna in toata regula pe sosele.Un internaut a postat pe o retea de socializare ca ninge in apropiere de aeroportul din Cluj cu fulgi mari.Primii fulgi de zapada au cazut in Cluj-Napoca in urma cu o saptamana, locuitorii fiind intampinati cu o ninsoare usoara, pregatind orasul pentru iarna.Meteorologii avertizeaza ca ninsorile vor continua in urmatoarele zile, iar soferii sunt sfatuiti sa circule cu prudenta din cauza ... citește toată știrea