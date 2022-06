Nivel ridicat de puturosenie si nesimtire la Cluj. Tise sta ostentativ cu masca pe fata, desi e singur cuc in sala Consiliului Judetean, continuand sa tina sedintele in format "online". Cand face saptamanal bai de multime sau participa la chermeze nu mai

In Capitala, in Sibiu, Alba, Mures, Brasov, in toate marile judete, liderii forurilor consiliilor locale si judetene si-au reinceput de luni de zile activitatea in format fizic, mai ales ca starea de alerta a fost ridicata in Romania. Inclusiv Primaria lui Emil Boc organizeaza sedintele de Consiliu Local in format fizic, singurul for administrativ care continua sa mimeze "sedinte administrative" fiind Consiliul Judetean Cluj, condus de liberalul Alin Tise.Cu o atitudine dubioasa si ... citeste toata stirea