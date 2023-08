O comisie din care fac parte mai multe institutii, inclusiv Garda de Mediu Cluj, se afla la Pata Rat, la Centrul de Management Integrat al Deseurilor (CMID), pentru a stabili de unde miroase a rahat in Cluj-Napoca.Culmea este ca firma Supercom, care administreaza CMID -ul construit de Consiliul Judetean si predat in administrare firmei care are monopol pe deseurile din Cluj, sustine ca mirosul nu vine de la Pata Rat. Ba mai mult o firma de specialitate, pe care o plateste Supercom, va stabili ... citeste toata stirea