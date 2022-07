Noi artisti confirmati la editia din acest an a festivalului Jazz in the Park de la Cluj, din Israel, Ucraina, Cuba si Romania.Astfel, organizatorii festivalului au anuntat nume noi pe afisul eidtiei din acest an, e vorba de Avishai Cohen Quartet din Israel, Roberto Fonseca Trio din Cuba, Mircea Tiberian Trio din Romania, Ganna din Ucraina, Elena Mindru Quartet, Madalina Paval Orchestra, Apifera din Israel si Paperjam din Romania.Aceasta e a zecea editie a festivalului, si are loc in Parcul ... citeste toata stirea