Noi detalii despre incendiul halei din parcul Tetarom 1. Au ard 15 masini de epoca in valoare de milioane de euro

In incendiul de la Cluj, din hala detinuta de patronul firmei Agressione, Cosmin Pavel, inclus in topul top 300 al milionarilor romani, au ars 15 masini de epoca.Autoturismele in valoare de peste 2 milioane de euro erau asigurate la Asirom Vienna Insurance Group Sa Romania, iar hala la Grupama, conform Economica.net.VIDEO. 15 masini de epoca distruse in incendiul devastator din parcul industrial Tetarom. Pagubele sunt estimate la 3 milioane de euro!Problemele aici incep sa apara. Nu se stie ... citeste toata stirea