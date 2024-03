Noi detalii despre italianul care sarea de la un balcon la altul pe un bloc din Cluj-Napoca

Cetateanul italian care a fost filmat in timp ce sarea dintr-un balcon in altul, la un bloc de pe Calea Dorobantilor, a fost internat la Clinica de Psihiatrie.Acesta a intrat marti dimineata in scara unui bloc de pe Calea Dorobantilor, fara nicio tinta precisa a batut la mai multe usi si a intrat in primul apartament care a deschis. In locuinta era o femeie, iar alta era imobilizata la pat. Ultima l-a muscat de mana cand italianul s-a pus langa ea in pat. "A intrat inauntru si m-a impins. A ... citește toată știrea